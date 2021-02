Sporting empata no Dragão e mantém os 10 pontos sobre o FC Porto

Empate no FC Porto-Sporting

O FC Porto, campeão em título, pode perder o segundo posto ainda nesta jornada, caso o Braga vença no domingo em casa do Nacional.

O Sporting deu um passo que o aproxima mais da conquista do título, ao empatar 0-0 em casa do FC Porto, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, conservando os 10 pontos de avanço para os dragões

Os leões, que continuam sem perder na presente edição da Liga, mantêm a liderança da prova, agora com 55 pontos, mais 10 do que os 'dragões', segundos classificados.

A equipa azul e branca campeã em título, pode perder o segundo posto ainda nesta jornada, caso o Sporting de Braga, terceiro, com 43, vença no domingo na Madeira, em casa do Nacional.

Jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto - Sporting, 0-0.

Equipas:

- FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu (Luiz Días, 78), Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira (Francisco Conceição, 78), Corona, Marega (Evanilson, 72) e Taremi.

(Suplentes: Diogo Costa, Díaz, Grujic, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição).

Treinador: Sérgio Conceição.

- Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Porro, João Mário (Jovane, 86), João Palhinha, Nuno Mendes (Matheus Reis, 86), Pedro Gonçalves, Tiago Tomás (Tabata, 70) e Nuno Santos (Matheus Nunes, 64).

(Suplentes: Max, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Neto, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança e Jovane).

Treinador: Rúben Amorim.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Mendes (27), Feddal (55) e Pepe (55).

Assistência: jogo realizado à porta fechado devido à pandemia de covid-19.