Sporting empata na Madeira e pode ficar mais distante do FC Porto

Igualdade a uma bola no encontro da ronda 24 do campeonato. FC Porto aumenta para oito pontos a vantagem para os leões se vencer o Gil Vicente no domingo.

O Sporting foi travado pelo Marítimo no Funchal, ao empatar 1-1 em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, podendo ver o líder FC Porto destacar-se ainda mais na frente.

Os insulares, que vinham de uma derrota caseira na ronda anterior com o Famalicão, adiantaram-se logo aos cinco minutos, por intermédio de Xadas, mas os leões de Alvalade igualaram ainda na primeira metade, com um golo de Slimani, o primeiro desde o regresso do argelino aos lisboetas, aos 38.

Com este empate, o Sporting manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a cinco do comandante FC Porto, mas os dragões jogam ainda no domingo, com receção ao Gil Vicente, enquanto o Marítimo ocupa um tranquilo oitavo posto, com 29.