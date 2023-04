Sporting empata em Barcelos e falha maior aproximação a FC Porto e Braga

Com este empate, o Sporting conservou o quarto posto, agora com 54 pontos, a sete do FC Porto e a cinco do Braga,

O Gil Vicente e o Sporting empataram 0-0, em Barcelos, em encontro em atraso da 25.ª jornada da I Liga Bwin, resultado que impede os leões de se aproximarem de FC Porto e Braga.

O Sporting, que viu interrompida uma série de cinco vitórias consecutivas para o campeonato, falhou assim a oportunidade de reduzir para cinco pontos o seu atraso para o FC Porto, segundo, e para três em relação ao Sporting de Braga, terceiro, enquanto os gilistas, que vinham de duas derrotas seguidas, falharam a oportunidade de ultrapassar o Boavista na tabela.

Com este empate, o Sporting conservou o quarto posto, agora com 54 pontos, a sete do FC Porto e a cinco do Braga, enquanto o Gil Vicente é 13.º, com os mesmos 30 pontos do Boavista, 12.º.