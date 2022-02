Sporting e Tondela usaram menor número de jogadores nos últimos 12 meses

Treinadores dos leões e dos beirões lançaram 35 atletas em 38 jogos. Benfica e FC Porto estão perto. No lado oposto surge o Famalicão e o Belenenses

O Sporting e o Tondela foram os emblemas da Liga Bwin (entre 18) que menos futebolistas utilizaram em jogos do principal campeonato nos últimos 12 meses, revelou o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES).

Na análise, divulgada esta segunda-feira, que englobou o período compreendido de 14 de fevereiro de 2021 até ao mesmo dia e mês de 2022, é referido que Sporting e Tondela lançaram 35 atletas em 38 jogos. No lado oposto surge o Famalicão.

O emblema minhoto foi, nos últimos 12 meses, quem mais jogadores utilizou na Liga Bwin: ao todo, o CIES contou 50 em 37 encontros referentes a parte da época de 2020/21 e da atual temporada de 2021/22. Com 49, segue-se o Belenenses.

Além de Sporting e Tondela, Benfica e FC Porto foram os outros clubes que utilizaram menos atletas desde 14 de fevereiro de 2021: um total de 36.