Sporting-Benfica: um dérbi que vale milhões e em que pode haver um desempate

Os duelos em casa dos leões dão nota do equilíbrio total, depois de o Sporting ter anulado em 2021 a desvantagem. Até à derrota na época passada, o Benfica estivera oito jogos seguidos sem perder no terreno do rival para a liga. Uma vitória dos verdes e brancos deixará fechadas as contas do acesso direto à Champions.

Sporting e Benfica encontram-se este domingo em Alvalade (20h30) para o duelo 88 no campeonato com os verdes e brancos como visitados, condição em que se regista um empate total: 33 vitórias para cada equipa, mais 21 empates e 125 golos marcados quer por leões quer por águias.

O golo de Matheus Nunes em 2020/21 permitiu uma vitória por 1-0 do Sporting e acabou com uma sequência de oito anos sem triunfos frente ao eterno rival em casa para a liga, evitando assim que o maior período do Benfica de invencibilidade em Alvalade se prolongasse.

Antes deste triunfo, já com Rúben Amorim ao comando dos leões, as águias tinham confirmado no dérbi anterior fora de casa uma superioridade sobre o rival neste século XXI, obtendo a oitava vitória (por 4-2) em Alvalade para o campeonato desde 2021. Já os verdes e brancos, mesmo que venham a somar nova vitória hoje, chegarão apenas às sete caseiras sobre os encarnados este século.

Hoje, há pois a possibilidade de o balanço geral entre as duas equipas voltar a ficar favorável para um dos lados, sendo que isso não é o mais importante em jogo. O atual campeão e segundo classificado ambiciona os três pontos porque só assim poderá manter uma réstia de esperança na luta pelo título - o FC Porto está a nove pontos com o triunfo de ontem - e também porque isso lhe permitirá, desde logo, garantir o acesso direto à Champions, ao deixar o Benfica a 12 pontos de distância com quatro jornadas por realizar e com vantagem no confronto direto.

Uma questão fundamental para os leões, sabendo-se que o prémio de presença direta na Liga dos Campeões rondará os 26 milhões de euros, tendo em conta a distribuição da atual edição da prova e sabendo-se que o encaixe pode variar consoante os coeficientes dos clubes em competição.

O Benfica, por outro lado, olha para o segundo posto como uma forma de minimizar a desilusão de uma época sem troféus e uma vitória hoje poderia reavivar o sonho milionário, além de que o dérbi tem sempre um valor simbólico incalculável nos adeptos.