Sporting-Benfica: dérbi traz equipas com ideias semelhantes mas leão vence num aspeto

Verdes e brancos e encarnados têm ideias semelhantes nos processos defensivo e ofensivo, mas é o anfitrião, em Alvalade, que se pode gabar de maior solidez e maior verticalidade quando recupera a bola

O Sporting-Benfica que esta segunda-feira engrandece a jornada 16 da Liga terá duas equipas com ideias de jogo semelhantes, mas que a defender têm tido sucessos diferentes.

Os líderes têm nove golos sofridos e é aí que forjam a segurança do topo da tabela, estando o Benfica com 15 sofridos, atrás de leões, de Paços de Ferreira (12), de V. Guimarães (13) e igualado com o Braga. O JOGO analisou os principais dados defensivos dos dois na Liga e o leão ganha de goleada. Com uma média de 0,6 golos sofridos por jogo, ou seja quase um cada dois jogos, o Sporting permite menos remates enquadrados com a baliza (7,4 contra 8,67), ganha mais carrinhos (46,6 contra 44,1%). Nas faltas, derrota o rival por pouco, mas mostra-se uma equipa mais prática a afastar a bola de zona perigosa, com 13,2 alívios contra 11,67 do Benfica.