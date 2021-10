Sporting bate Vitória e junta-se ao FC Porto na frente

Com este resultado, os leões ascenderam ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do líder FC Porto

O campeão Sporting juntou-se ao FC Porto na liderança da Liga Bwin, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 1-0, em encontro da 10.ª jornada da prova.

Um golo do uruguaio Sebastián Coates, aos 31 minutos, selou mais um sofrido triunfo do conjunto comandado por Rúben Amorim.

Com este resultado, os leões ascenderam ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do líder FC Porto, que bateu em casa o Boavista por 4-1, e mais um do que o anterior comandante Benfica, "empatado" (1-1) no reduto do Estoril Praia.