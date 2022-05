Sondagem aponta FC Porto como favorito a ser campeão em 2022/23. Benfica à frente do Sporting

FC Porto voltará a ser campeão em 2022/23, perspetivam 33% dos inquiridos, que colocam o Benfica de Schmidt à frente dos leões de Amorim. O Sporting tem 21% das preferências dos 805 entrevistados e há quem acredite que que o Braga será campeão nacional pela primeira vez: 2% apontam para a vitória da equipa de Artur Jorge.

O FC Porto vai ser novamente campeão em 2022/23, é principal conclusão de uma sondagem da Aximage Comunicação e Imagem: 33 por cento dos inquiridos entendem que os dragões serão os vencedores do próximo campeonato, mas os 3% de favoritismo que têm a mais do que o Benfica dizem que, na opinião dos adeptos, a equipa que será treinada por Roger Schmidt é a que dará mais luta aos homens de Sérgio Conceição.

O Sporting, campeão nacional há duas temporadas e segundo classificado em 2021/22 com menos seis pontos do que o campeão, que somou 91 e bateu o recorde numa edição do campeonato, tem uma percentagem de preferências bem distante da dos azuis e brancos e dos encarnados: apenas 21%. Há quem acredite também que o Braga tem condições para ser campeão nacional pela primeira vez em 2022/23 (2%).

Em termos geográficos, o maior número de pessoas que acredita na conquista do bicampeonato por parte dos dragões é do norte (52%), região onde 21% apostam no título dos encarnados e 17% no da formação leonina. Na Área Metropolitana do Porto, há uma discrepância normal entre o campeão (67%) que terminou a edição 2021/22 da Liga Bwin com o melhor ataque da prova e a melhor defesa - 86 golos apontados e 22 golos sofridos -, e os principais rivais (11% e 10%, para leões e águias). Já na Área Metropolitana de Lisboa, a discussão do título será entre águias (29%) e leões (28%). Os dragões ficaram-se pelos 19% de preferências na capital.

No sul e ilhas há uma esmagadora "vitória" dos encarnados: quase metade (47%) dos entrevistados "atribuiu" o título ao Benfica, contra 26% a apostarem no Sporting e 19% no FC Porto.

Para este inquérito foram validadas 805 entrevistas a indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.

Jogadores à frente de Sérgio

A sondagem não deixa dúvidas: 47% dos inquiridos apontaram os jogadores do FC Porto como os principais responsáveis pela conquista do 30.º título de campeão nacional. Uma percentagem superior à que foi atribuída ao treinador Sérgio Conceição (36%). Já Pinto da Costa tem 9% dessa responsabilidade.

Darwin foi eleito o melhor da Liga

Darwin foi votado o melhor jogador da Liga. O avançado uruguaio do Benfica, que fez 26 golos - mais seis do que o portista Taremi - surge com 25% das preferências dos votantes, mais 3% do que Pepe, central dos dragões. O atacante do Sporting Pablo Sarabia, quinto melhor marcador da Liga (15 golos), aparece mais abaixo (14%) e com menos de dez por cento mais três jogadores: Otávio (7%), Ricardo Horta e Taremi, ambos com 5%. Vitinha, do FC Porto, recebeu um voto de um adepto do FC Porto.

Nos votos dos adeptos por clube, Pepe é o segundo entre os benfiquistas (14%), enquanto Darwin teve 60%. Entre os sportinguistas, também é o segundo (12%), atrás de Sarabia (51%) e à frente de Darwin (10%). Os adeptos dos dragões elegeram o capitão e central o melhor de 2021/22 (43%), Otávio foi segundo (22%), Taremi terceiro (11%), Sarabia quarto (9%) e Darwin o quinto, com 7%.

Benfica reúne mais adeptos

Na sondagem da Aximage, 30% dos entrevistados assumiram que o seu clube é o Benfica. Um pouco mais do que os adeptos do FC Porto (22%) e do Sporting (20%). Apenas 4% indicaram que o favorito não é um dos grandes e 24% responderam não ter clube. O norte e a Área Metropolitana do Porto são as únicas zonas onde o Benfica não tem mais adeptos: 21% e 17% de apoiantes, contra 40% e 53% do FC Porto. No centro, há 43% de encarnados contra 21% do Sporting e 9% de portistas; no Sul e Ilhas e na A.M. Lisboa as águias também têm mais adeptos, embora aqui com os leões muito próximos.