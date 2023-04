"Sinto o Benfica muito melhor do que o FC Porto, para quem o jogo é de vida ou de morte"

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLUNISTAS - Num clássico que mexe com os quatro primeiros classificados, O JOGO quis saber qual o resultado que mais interessa e respetivas implicações na luta pelo título, mas também na discussão pelos milhões que o acesso direto à Liga dos Campeões garante.

Jaime Cancella de Abreu - "Vitória baralhará luta pelo segundo e terceiros lugares"

O Benfica tem sido - de longe - a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. O primeiro lugar destacado que ocupa, o facto de ter o melhor ataque, a melhor defesa, os dois melhores marcadores e o seu treinador e jogadores acumularem prémios de melhores do mês na Liga atestam essa inquestionável superioridade. Com dez, doze e dezoito pontos de vantagem sobre, respetivamente, FC Porto, Braga e Sporting (menos um jogo), o clássico é mais importante para todos eles do que para o Benfica.

Num clássico, os números não entram em campo, já os momentos de forma sim. Sinto o Benfica muito melhor do que o opositor, para quem o jogo é de vida ou de morte - em relação à Liga, mas principalmente ao apuramento direto para a Champions. Como acredito que a pressão condiciona mais do que motiva, penso que o Benfica vai vencer.

E a torcer por si, para além dos seus, vai ter também os adeptos do Braga e os do Sporting. A desejada vitória do Benfica arrumará de vez com o título, sendo ótima para podermos colocar a "carne toda no assador" da Champions. Em simultâneo, baralhará a luta pelo segundo e terceiro lugares - luta essa que é de verdadeira sobrevivência para FC Porto e Sporting (precisam dos milhões da Champions como de "pão para a boca"). Que o Benfica não se intrometa nesse assunto. Como? Tratando-os todos por igual, isto é, vencendo também o Braga (na Luz) e Sporting (em Alvalade)!