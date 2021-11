Sindicato dos Jogadores vai convocar reunião de emergência: "O que se passou é inaceitável"

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, reagiu ao que aconteceu no Belenenses-Benfica.

"O que se passou no estádio do Jamor esta noite é absolutamente inaceitável e não pode voltar a repetir-se. O jogo entre a Belenenses SAD e o SL Benfica não dignificou nem o futebol português nem os seus protagonistas. Independentemente do que está protocolado para situações como esta, existem valores que são mais importantes do que qualquer competição ou exigência de calendário, nomeadamente a saúde dos atletas e a integridade da competição. Hoje, nove atletas da Belenenses SAD deram tudo de si e correram riscos evidentes para minimizar o que já se antevia uma desgraça para a integridade da competição e imagem do nosso futebol", referiu, através de um comunicado.

"Tivemos tempo suficiente em contexto de pandemia para aprender a conviver com surtos, pontuais, de tal forma inesperados e abrangentes que tornam impraticável a realização de um jogo nestas condições, apesar dos compromissos assumidos.

O Sindicato dos Jogadores convocará, por isso, a Liga e as autoridades de saúde para uma reunião de emergência, exigindo bom senso e o estabelecimento de um modo de proceder digno e capaz de evitar barbaridades como a que aconteceu esta noite", acrescentou.