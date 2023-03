"Sérgio Conceição e Rúben Amorim vão fazendo alguns milagres"

Tulipa, em entrevista concedida a O JOGO, elogia a qualidade dos técnicos de FC Porto e Sporting

A nove jornadas do fim do campeonato, o Benfica tem mais dez pontos do que o FC Porto, 12 do que o Braga e 18 do que o Sporting.

Como analisa os desempenhos de FC Porto e Sporting?

-Os treinadores do FC Porto e do Sporting vão fazendo alguns milagres. O FC Porto vai buscar jogadores ao Santa Clara, ao Rio Ave e as coisas vão funcionando bem e vai ganhando mais do que perde. Isso tem muito a ver com a qualidade do trabalho do Sérgio e do seu staff.

E o Sporting, que está em risco de não ir à Liga dos Campeões?

-O Sporting vai tendo dificuldades, mas tem um treinador muito inteligente, que comunica muito bem. Sente-se que os jogadores jogam por ele. Um grande não pode estar três e quatro jogos sem ganhar e nota-se que há uma harmonia muito grande na relação com os jogadores. É uma coisa muito difícil de conseguir.