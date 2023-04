"Se o Benfica facilitar, o FC Porto passa-lhes por cima. E sinto o Benfica a tremer"

Avançado reconhece que é uma tarefa difícil, mas avisa que o FC Porto pode chegar à liderança caso o Benfica deslize.

Faltam cinco jornadas para o final da I Liga e ainda está tudo em aberto no que toca à liderança, reconhece Ricardo Quaresma. O avançado português, que representou o FC Porto, garante que se o Benfica cometer um deslize, os dragões podem assumir o primeiro lugar.

"Não depende só do FC Porto, depende também do Benfica. Como já disse, se o Benfica facilitar, o FC Porto passa-lhes por cima. O Benfica facilitou, o FC Porto já nos habituou que nunca desiste dos objetivos, tem um treinador com o ADN do clube, tem jogadores como o Pepe que sabem o que é o FC Porto, lutam até ao último segundo e sinto o Benfica a tremer", afirmou Quaresma, à margem de uma homenagem a Manuel Fernandes, no campo da Juventude Sarilhense, em Sarilhos Grandes.

O "Mustang" admitiu também que "como adepto, gostava" de ver o FC Porto sagra-se campeão.