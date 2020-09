O diretor regional do Desporto dos Açores, António da Silva Gomes, falou sobre a presença de público nas competições nos Açores.

António da Silva Gomes, diretor regional do Desporto dos Açores, em entrevista à Rádio Renascença, falou sobre a presença de público nas competições realizadas nos Açores.

"A partir do momento que a Autoridade de Saúde Regional permite público em todas as competições nos Açores, a opção de não haver público passa apenas a recair sobre a entidade organizadora do jogo, não sobre o próprio clube. Se não houve jogo ainda com espectadores é porque a Liga optou por não o fazer", afirmou, antes abordar o primeiro jogo realizado na ilha com adeptos (Fontinhas-Estrela, da Série G do Campeonato de Portugal).

"Felizmente a Federação Portuguesa de Futebol, no primeiro jogo que foi feito nos Açores, optou que houvesse público, assim como outras Federações já permitiram que houvesse público, porque não faz sentido que não o façam, uma vez que a Região Autónoma tendo competências próprias e tendo Autoridade de Saúde própria, e essa Autoridade permitindo que existe assistência no jogo, o que é normal é que haja", disse.

"Tal como compete às outras regiões do país respeitarem a autonomia dos Açores, também a Região Autónoma dos Açores deve respeitar aquilo que são as decisões do Governo da República. A condição pandémica não é a mesma no território continental, que é nos Açores. A Autoridade de Saúde Nacional saberá certamente decidir aquilo que é o melhor para a população do território continental. Há que respeitar as respetivas Autoridades de Saúde", concluiu.