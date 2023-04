Sérgio Conceição, que acabou expulso após o final do encontro, perdeu essa batalha, mas ainda comanda a guerra, graças aos plenos de triunfos de 2019/20 e 2021/22, época em que o FC Porto selou o 30.º título em plena Luz, com um triunfo por 1-0.

Roger Schmidt venceu o único duelo com o FC Porto, na primeira volta da I Liga 2022/23, e, com esse triunfo, acabou com uma série de nove jogos de Sérgio Conceição sem perder face aos encarnados

O treinador que comandada os azuis e brancos desde 2017/18 chegou ao encontro da 10.ª ronda à procura de somar um 10.º embate consecutivo a pontuar face às águias, depois de sete vitórias e dois embates, mas perdeu por 1-0.

No Estádio do Dragão, em 21 de outubro de 2022, um golo de Rafa, aos 72 minutos, decidiu a favor do onze do estreante Roger Schmidt, num jogo marcado pela expulsão do médio portista Stephen Eustáquio, por acumulação de amarelos, logo aos 27.

No total dos 25 duelos com os encarnados, ao comando de FC Porto, mas também por Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, contabiliza mais uma vitória (11 contra 10) e também mais um golo marcado (28 contra 27).

O jogo que selou a reviravolta aconteceu em 30 de dezembro de 2021, no Dragão, onde o FC Porto se impôs por 3-1, com golos de Fábio Vieira (34 minutos), do brasileiro Pepê (37) e, já na segunda parte, do iraniano Taremi (69).

Por seu lado, o ucraniano Yaremchuk apontou, aos 47 minutos, o golo dos encarnados, de Nélson Veríssimo, que atuaram desfalcados de Otamendi, Grimaldo e Darwin Núñez e, aos 49, ficaram reduzidos a 10, por expulsão de André Almeida.

Oito dias antes, no mesmo local, Conceição tinha igualado o histórico, ao superar em casa os encarnados por 3-0, para os oitavos de final da Taça de Portugal, com dois tentos de Evanilson, expulso aos 45+2 minutos, e um de Vitinha, todos na primeira parte. Acabou por contribuir para despedir Jorge Jesus.

A fechar a época 2021/22, em 07 de maio, o FC Porto voltou a vencer, desta vez com um tento de Zaidu, aos 90+4 minutos, permitindo ao FC Porto selar o título em plena Luz, onde só precisava de empatar, na 33.ª e penúltima ronda.

Dois anos depois, Conceição repetiu, assim, o 3-0 ao Benfica de 2019/20, época em que venceu por 2-0 na Luz e por 3-2 em casa para o campeonato, e por 2-1, com um bis de Mbemba, na final da Taça de Portugal, disputada à porta fechada, em Coimbra.

Pelo meio, em 2020/21, Conceição só conseguiu empatar os dois jogos para a I Liga, ambos a um golo, mas desempatou a seu favor na Supertaça Cândido de Oliveira, com um triunfo por 2-0, em Aveiro, selado por Sérgio Oliveira e Luis Díaz.

Depois de três épocas consecutivas em derrotas, o FC Porto perdeu no, entanto, o jogo inaugural de 2022/23, cenário que não vivia desde 02 de março de 2019, dia em que perdeu em casa com os "encarnados" por 2-1, culpa de tentos de João Félix e Rafa, depois de Adrian López adiantar os portistas.

No total, em 15 jogos face ao Benfica como treinador do FC Porto, Conceição tem, porém, um domínio esmagador, ao somar nove vitórias, três empates e outras tantas derrotas, com 23 golos marcados e 11 sofridos.

O 26.º encontro entre Sérgio Conceição e o Benfica e o segundo de Roger Schmidt com o FC Porto e o seu atua treinador, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na sexta-feira, pelas 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.