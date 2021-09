Sarabia estreia-se a titular. Confira os onzes de Estoril e Sporting

O Estoril-Sporting, da sexta jornada da Liga Bwin, começa às 20h30

A titularidade de Pablo Sarabia é a grande novidade do Sporting para o encontro com o Estoril. Nos leões, em relação ao encontro da Liga dos Campeões, a meio da semana, diante do Ajax, destaque ainda para o regresso de Coates e para a presença de Matheus Reis, que rende Feddal, no eixo da defesa.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Carles Soria, Patrick William, Lucas Áfrico, Joãozinho; Gamboa, André Franco, Rosier; Chiquinho, Arthur, Leonardo Ruiz

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Rúben Vinagre; Sarabia, Paulinho e Nuno Santos

Suplentes do Estoril: Thiago, David Bruno, Ferraresi, Francisco Geraldes, Bruno Lourenço, Romário Baró, André Clóvis, Rui Fonte, Xavier

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Feddal, Esgaio, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane, Tiago Tomás, Geny Catamo