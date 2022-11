Santa Clara vence Estoril no último jogo da Liga Bwin antes do Mundial

Açorianos venceram por 3-1 em casa.

O Santa Clara afastou-se da linha da água da I Liga, ao vencer o Estoril por 3-1, no jogo que encerrou a 13.ª jornada, a última antes da paragem para o Campeonato do Mundo.

Em Ponta Delgada, no último jogo da I Liga antes da inédita paragem para a disputa do Mundial Catar'2022, Léa-Siliki adiantou os visitantes logo aos 18 minutos, mas os açorianos asseguraram a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Cristian Tassano (23) e Matheus Babi (43), consolidando o triunfo na segunda parte, através de Boateng (70).

O Santa Clara, que somou o quarto jogo sem perder, subiu ao 14.º lugar do campeonato, com 13 pontos, enquanto o Estoril Praia, a viver uma crise de resultados, com três derrotas nas últimas quatro jornadas, conserva o 12.º posto, com 16.