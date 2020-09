Santa Clara-Gil Vicente vai mesmo ter adeptos nas bancadas

Autoridades de saúde regionais e nacionais deram aval à proposta da Liga.

Está confirmado: o jogo entre Santa Clara e Gil Vicente, referente à terceira jornada da I Liga, vai mesmo contar com a presença de adeptos nas bancadas.

A proposta feita pela Liga recebeu o aval das autoridades de Saúde regionais e nacionais. Assim sendo, o duelo que terá como palco o estádio dos açorianos, em Ponta Delgada, será o primeiro jogo do principal escalão a contar com a presença de adeptos desde março, altura em que a edição 2019/20 da prova foi suspensa devido à pandemia.

A proposta da Liga constava de uma missiva datada de 25 de setembro e enviada pela diretora executiva, Sónia Carneiro, ao diretor regional da Saúde dos Açores, Tiago Lopes. "A proposta que vimos transmitir a essa Direção Regional é a da realização do jogo da terceira jornada da Liga, no Estádio de São Miguel, a partir das 15h00 [16h00 em Portugal continental] do dia 3 de outubro, entre as equipas Santa Clara e Gil Vicente, perante 700 pessoas na bancada Açores e 300 na bancada central", lê-se no documento.

A Liga referiu que a assistência de 1000 pessoas é definida tendo por base a circular informativa da própria Direção Regional da Saúde, que autoriza a presença de público nos recintos desportivos do arquipélago até 10 por cento da lotação dos espaços, mediante o uso de máscara e distanciamento até dois metros entre os espetadores. A medida regional abrange todas as competições nas diferentes modalidades e nos vários escalões, à exceção da equipa sénior do Santa Clara, porque, alegou a direção regional, a equipa açoriana deveria cumprir as orientações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Direção-Geral da Saúde.

EM ATUALIZAÇÃO