Santa Clara empata Braga com golo na compensação

Santa Clara empata com Braga

Com este resultado, os bracarenses mantêm-se na quinta posição, com 12 pontos, enquanto o Santa Clara segue na 16.ª e antepenúltima posição, com cinco pontos.

Um golo aos 90+5 minutos permitiu ao Santa Clara empatar em casa com o Braga (1-1), em jogo da sétima jornada da Liga Bwin.

Paulo Oliveira colocou, aos 71 minutos, o Sporting de Braga em vantagem, mas Lincoln empatou aos 90+5, interrompendo uma série de duas derrotas seguidas do Santa Clara.

