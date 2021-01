Santa Clara-Benfica: choque violento obrigou a duas substituições

Gilberto, lateral-direito do Benfica, chocou com Jean Patric, avançado do Santa Clara, no arranque da segunda parte do encontro nos Açores e ambos foram substituídos.

Momentos de preocupação no Santa Clara-Benfica: aos 47 minutos de jogo, Gilberto e Jean Patric chocaram de cabeça, com violência, no interior da grande área das águias, com o avançado da equipa açoriana a cair inanimado no relvado.

O lateral-direito do Benfica também não ficou bem tratado e a equipa médica colocou-lhe ligaduras na cabeça, por precaução.

Na sequência do lance, os dois jogadores envolvidos tiveram que ser substituídos. Jean Patric foi transportado de maca para fora das quatro linhas, já consciente, enquanto Gilberto foi rendido por Diogo Gonçalves. O brasileiro do Benfica disse estar bem, mas, por precaução e com aconselhamento do médico, foi substituído.

O encontro esteve parado durante cerca de 4 minutos e meio.