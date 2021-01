Santa Clara-Benfica adiado para segunda-feira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Santa Clara-Benfica foi interrompido aos seis minutos

O Santa Clara-Benfica vai concluir-se esta segunda-feira, a partir das 17h00 - hora de Portugal continental -, depois de ter sido interrompido hoje após terem sido disputados apenas seis minutos.

O jogo da 12ª jornada da I Liga foi interrompido por ordem do árbitro Hélder Malheiro e já depois de Jorge Jesus, treinador dos encarnados, ter questionado a equipa de arbitragem sobre as condições do relvado, fortemente afetado pelo mau tempo que se tem abatido este domingo sobre São Miguel.

Com o relvado alagado em várias zonas, alguns elementos do banco do Benfica, designadamente Jesus, foram os primeiros a queixarem-se das condições em que o jogo decorria. Estavam cumpridos apenas quatro minutos.

Pouco depois, o jogo acabou mesmo por ser interrompido. Depois de conferenciar com elementos de ambas as equipas, o árbitro Hélder Malheiro mandou todos para os balneários.

Jorge Jesus dirigiu-se à equipa de arbitragem enquanto regressam para os balneários e voltou a queixar-se das condições.

A Sport TV, citando Rui Costa, vice-presidente do Benfica, anunciou que jogo não seria concluído este domingo, passando para as 17 horas, hora de Portugal continental, desta segunda-feira.