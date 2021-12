Santa Clara bate Vitória na estreia do treinador interino

Com este triunfo, o Santa Clara está no 11.º lugar do campeonato, com 13 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de duas vitórias, é sétimo, com 22

O Santa Clara venceu o Vitória de Guimarães, por 1-0, no jogo de abertura de 15.ª jornada da I Liga Bwin, com o treinador interino dos insulares, Tiago Sousa, a estrear-se com um triunfo.

Em Ponta Delgada, Rui Costa marcou o único golo da partida, aos 40 minutos, garantindo o terceiro triunfo do Santa Clara no campeonato, no primeiro jogo depois da saída do treinador Nuno Campos.

Com este triunfo, o Santa Clara está no 11.º lugar do campeonato, com 13 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de duas vitórias, é sétimo, com 22, e pode atrasar-se na luta por um lugar de acesso às competições europeias.