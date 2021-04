Saiba quanto embolsa a Liga em cada época com o novo patrocinador

Pedro Proença, presidente do organismo que gere o futebol profissional, considerou o momento "histórico", sem oficializar os valores do contrato firmado com a empresa de apostas.

"A Liga Portugal e a Bwin assinaram um acordo de parceria válido para as próximas cinco temporadas, que garante à Bwin o título de "naming sponsor" da principal competição de futebol em Portugal e que passará a denominar-se, a partir de julho de 2021, Liga Portugal Bwin." Foi desta forma, em comunicado, que a Liga oficializou a parceria com a Bwin, revelando a duração do contrato que vai ligar as duas entidades, até 2025/26.

O JOGO sabe que o valor global da parceria ronda os 35 milhões de euros, o equivalente a sete milhões por época. O patrocínio atual, da NOS, rondava os cinco milhões por ano.

Pedro Proença, presidente da Liga, considerou o ato como "um momento histórico para a Liga Portugal e para todo o futebol profissional. Uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditariam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão". O líder do organismo que tutela o futebol profissional, que não revelou os números envolvidos no negócio, garantiu que eram "valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção e valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional".

"Este acordo tem uma importância máxima para a empresa, que está a entrar no mercado português com o pé direito. A Bwin quer fazer parte desta parceria porque, através dela, vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande", vincou Marcus Silva, responsável da Bwin.