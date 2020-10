Sabe quem é o jogador que mais faltas sofre na I Liga? Joga no FC Porto

Dados divulgados pelo CIES - Observatório do Futebol.

O CIES - Observatório do Futebol divulgou esta segunda-feira os resultados de um estudo levado a cabo pela plataforma InStat, que revela quais os jogadores que mais faltas cometem e sofrem nas ligas europeias.

No caso português, na I Liga, o "título" de futebolista com mais faltas sofridas é arrecadado por Otávio, médio do campeão nacional FC Porto, com um total de 12 - ainda não foi contabilizado o jogo com o Sporting - desde o arranque da presente temporada. O brasileiro tem uma média de uma falta sofrida a cada 23.15 minutos de jogo disputados.

O pódio fica completo com os nomes de Fabrício Isidoro, do Farense, com nove faltas sofridas, e Ricardo Mangas, do Boavista, também com nove.

No que diz respeito ao número de faltas cometidas, o líder é Fabrício, do Portimonense, com 13, uma a cada 22.42 minutos de jogo. Seguem-se Afonso Taira (Belenenses SAD), com 12, e Javi García (Boavista), com nove.

Nos cinco principais campeonatos do Velho Continente, Neymar lidera o ranking geral, com uma falta sofrida a cada 20.39 minutos.