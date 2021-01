Sabe que equipa ganhou mais jogos sem os seus adeptos? Confira os dados

FC Porto disputou 13 embates no Dragão desde o início da pandemia e venceu 84,6 por cento. Benfica e Sporting dividem segundo lugar, com 75% de taxa de sucesso. Leões são os únicos que ainda não perderam.

O relatório semanal do CIES, observatório do futebol, lança-nos os dados sobre que clubes melhor geriram a ausência de público nos seus estádios: olhando para os registos no campeonato português, percebemos, então que é o FC Porto quem detém a melhor percentagem de vitórias nos 13 jogos que fez no Dragão desde a pandemia, com 84,6 por cento de sucesso e superando os rivais Benfica e Sporting, ambos com 75%.

Os leões de Rúben Amorim aparecem, ainda assim, no segundo lugar, pois ao contrário do que acontece com a formação agora comandada por Jorge Jesus, não somam qualquer derrota nos 12 embates realizados, apesar de registarem uma considerável percentagem de empates (25%).

Neste parâmetro - as derrotas caseiras sem público - é o Boavista quem "lidera" com 54,5% num total de 11 jogos, ou seja, mais de metade. A menor percentagem de triunfos pertence ao Famalicão (15,4%).