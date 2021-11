Rui Pinto aponta a irregularidade no Gil Vicente-Arouca: "Viola regulamentos da FIFA"

Em causa, referiu Rui Pinto, o facto de equipa gilistas e de arbitragem partilharem o mesmo patrocinador

Rui Pinto voltou esta sexta-feira à rede social Twitter e por entre diversas publicações apontou a uma irregularidade no Gil Vicente-Arouca, partida de abertura da 11ª jornada da Liga Bwin.

Em causa, referiu Rui Pinto, o facto de equipa gilistas e de arbitragem partilharem o mesmo patrocinador. "Gil Vicente - Arouca, mais uma partida da Liga em que a equipa de arbitragem apresenta no seu equipamento um patrocínio em comum com uma das equipas em campo, o que viola os regulamentos da FIFA sobre a Organização da Arbitragem", pide ler-se no tweet do denunciante do Football Leaks.

Rui Pinto refere-se ao patrocínio Agriloja, presente nas mangas das camisolas da equipa de arbitragem e nos calções dos futebolistas do Gil Vicente.

Recorde-se que já na terça-feira, uma reportagem divulgada no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal, motivou críticas dos dragões ao líder da APAF, Luciano Gonçalves, acusado de "conflito de interesses".

Em causa um contrato de publicidade da associação com o grupo Agris, que patrocina vários clubes, como o Sporting e o Torreense, o que irá contra os regulamentos da FIFA. De acordo com uma alínea desses regulamentos, na arbitragem "é apenas permitida a publicidade dos patrocinadores se não criar um conflito de interesses com a publicidade usada pelos clubes participantes."

Também ao Porto Canal, Luciano Gonçalves garantiu, na altura, que não existia "conflito de interesses". "Não nos preocupa de forma alguma. A publicidade surge nas arbitragens dos campeonatos profissionais, o Torreense está na Liga 3", afirmou.