Rui Costa e António Salvador superam pico de tensão

Provocado, Salvador fez o gesto do roubo com a mão, Rui Costa considerou ter sido falta de respeito. Confusão na tribuna presidencial ocorreu ao intervalo, mas foi sanada antes do início da segunda parte porque o presidente do Benfica e do Braga, com o líder da Liga ao lado, acertaram agulhas.

O Benfica-Braga, jogo em que a vitória das águias por 1-0 as deixou mais perto da conquista do título, terminou em grande confusão junto ao banco de suplentes do Benfica, mas a tensão já havia atingido um pico elevado durante o intervalo, com um bate-boca na tribuna presidencial que envolveu os presidentes dos dois clubes, um gesto de roubo feito por António Salvador e um sentimento de ofensa da parte de Rui Costa. Segundo O JOGO confirmou, a temperatura subiu, mas tudo terminou com o entendimento entre os dois líderes.

Segundo fonte bracarense, António Salvador foi provocado com bocas proferidas por adeptos situados na bancada mais próxima e nos camarotes ao lado, comportamento que terá sido dirigido também a Pedro Proença, presidente da Liga Portugal. O líder do Braga, na sequência do lance em que reclama penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta (43") exaltou-se e fez o gesto do roubo com a mão direita para quem o apupava e atirou: "Vocês já foram beneficiados em cinco jogos."

Rui Costa e alguns convidados - além de vários dirigentes encarnados - presentes na tribuna ficaram indignados com o gesto e a reação de Salvador. Segundo fonte encarnada, o líder da Luz dirigiu-se com exaltação ao seu homólogo a dizer-lhe que faltou ao respeito ao Benfica e a si próprio e que a atitude não era digna de um presidente que visitava a casa de outro. Aliás, Rui Costa terá mesmo admitido que não se sentaria ao lado de Salvador para a segunda parte.

Porém, e com o intervalo a ter progressivamente um efeito calmante, os ânimos serenaram e tudo ficou normalizado. Segundo fonte do Benfica, esta acalmia aconteceu após um pedido de desculpas dirigido por António Salvador a Rui Costa, que este terá aceite, mas esta versão tem contornos diferentes da parte bracarense, sendo garantido ao nosso jornal que os dois presidentes conversaram e que tudo ficou sanado a partir daí, sendo certo que ambos ocuparam os respetivos lugares na bancada para a segunda parte.