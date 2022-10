Rúben Neves: os candidatos a decidir o clássico e a "solução perfeita" de Conceição

Rúben Neves, ex-jogador do FC Porto

Declarações de Rúben Neves ao Canal 11. Médio do Wolverhampton falou do clássico de sexta-feira (20h15) entre FC Porto e Benfica.

Clássico: "O Benfica muito equilibrado, são duas equipas muito diferentes e que vão lutar ate final pelo título. Neste momento são as duas equipas mais consistentes no campeonato."

A época: "O FC Porto passou por uma fase menos boa. O Benfica tem feito um campeonato excelente. São dois estilos muito diferentes. Que seja um grande jogo, nós precisamos de espetáculo na liga portuguesa e que o FC Porto ganhe."

FC Porto perdeu jogadores da época passada: "Está um bocadinho diferente, as saídas são sempre difíceis de colmatar. Jogadores como o Vitinha, que foi crucial. Sérgio Conceição fez os ajustes necessários para voltar a ser uma a equipa forte e agressiva, que o caracteriza. Ele já arranjou a solução perfeita."

Como se vive um clássico: "São jogos diferentes, não gostamos de dizer que estamos mais motivados, mas é outra adrenalina. Como profissionais, temos de dar o máximo em todos os jogos, mas um clássico é um clássico. Só o ambiente antes dos jogos é outro. Quando a bola começa a rolar, tudo passa, é mais um jogo."

Quem pode decidir o jogo? "Para o FC Porto, o Taremi. No Benfica espero que não aconteça, mas talvez Gonçalo Ramos."

Falar do clássico no Wolverhampton: "Neste caso ainda não tocámos no assunto, até nos esquecemos que é na sexta-feira. Falamos mais depois dos jogos."