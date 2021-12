Rivais no relvado, amigos fora dele: jogadores de Benfica e Sporting passam Natal juntos

Lucas Veríssimo, Matheus Reis, Tabata e Lucas Fernandes passaram o Natal juntos em Lisboa.

Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, Matheus Reis e Bruno Tabata, lateral e avançado do Sporting, além do médio Lucas Fernandes, do Portimonense, passaram o Natal juntos em Lisboa.

Na foto, publicada por Amanda Veríssimo, esposa de Lucas Veríssimo, é possível ver as famílias dos jogadores brasileiros reunidas, em clima de festa natalícia, com esposas, filhos e animais de estimação. Sinal que a rivalidade entre sportinguistas e benfiquistas fica mesmo fora das quatro linhas.