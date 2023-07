Rio Maior acelera para acolher Casa Pia-Sporting, marcado para agosto

O Casa Pia indicou o Estádio Municipal de Rio Maior como "casa" para os jogos da edição 2023/24 da I Liga, depois de ter jogado no Estádio Nacional, em Oeiras, na época de regresso ao principal escalão, devido às obras previstas para o Pina Manique, em Lisboa

A visita do Sporting ao Casa Pia na segunda jornada da I Liga vai "acelerar" a preparação para acolher os "gansos" em Rio Maior, disse esta sexta-feira à Lusa o administrador da empresa municipal da cidade.

"Tendo havido o sorteio na quarta-feira e havendo o jogo no dia 20 de agosto, vamos trabalhar para receber o jogo, que é uma certeza, e para corresponder às exigências de iniciar este percurso. É todo um caminho que temos de fazer e que, ao começar logo com um "grande", vai ter de ser feito um bocadinho mais rápido do que estaríamos à espera", explicou o presidente do Conselho de Administração da Desmor, Miguel Pacheco.

O Casa Pia indicou o Estádio Municipal de Rio Maior como "casa" para os jogos da edição 2023/24 da I Liga, depois de ter jogado no Estádio Nacional, em Oeiras, na época de regresso ao principal escalão, devido às obras previstas para o Pina Manique, em Lisboa.

Esta mudança para esta cidade que dista cerca de 80 quilómetros da capital portuguesa, ocorre depois de o Vilafranquense ter jogado em Rio Maior nas quatro temporadas em que disputou a II Liga, desde 2019/20. Esta época, rumou à Vila das Aves, assumindo a designação de AVS.

"Há diferenças [da II Liga para a I Liga]. Não são substanciais, mas há um nível de exigência maior. Neste momento estamos a ver quais são. Passam, por exemplo, pelo número de lugares no estádio, que atualmente são 4.000 com cadeiras num estádio com capacidade para 7.000, e pelas exigências com a iluminação para as transmissões televisivas", explicou Miguel Pacheco.

O responsável da empresa municipal de desporto de Rio Maior admite que estas exigências vão ser cumpridas, num esforço partilhado "harmoniosamente", pela própria Desmor, pela Câmara Municipal e pelo clube, enaltecendo "o ganho efetivo de notoriedade para que a cidade e os riomaiorenses possam beneficiar desta oportunidade, de ter jogos do principal escalão de futebol".

"O trabalho para o Estádio Municipal poder acolher equipas das Ligas profissionais é um trabalho que já tem vários anos, de tal forma que tem havido uma equipa residente que foi o Vilafranquense. Tem sido comum referenciar o recinto como segundo campo, como é o caso do Estrela da Amadora, mas a oportunidade de receber jogos da I Liga é a grande novidade", referiu.

Antes de ser a "casa" do Vilafranquense, o Estádio Municipal de Rio Maior acolheu os jogos do Sporting B na edição de 2012/13 da II Liga, tendo, na época passada, recebido também encontros do Estrela da Amadora, da União de Leiria e da BSAD.

Se os "leões" praticamente só jogavam no recinto, o antigo emblema de Vila Franca de Xira utilizava-o para preparar os jogos em casa. Quanto ao Casa Pia, segundo Miguel Pacheco, "todas as possibilidades estão em cima da mesa", face ao contrato estabelecido até maio de 2024.