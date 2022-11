Cristiano Ronaldo foi titular pelo Manchester United no encontro que terminou com a derrota (3-1) dos red devils em casa do Aston Villa , que teve Unai Emery em estreia no banco. No segundo tempo, num lance ofensivo da formação de Erik ten Hag, Ronaldo foi agarrado por Mings, central da equipa da casa, e não gostou. Gerou-se uma confusão entre os dois jogadores, que valeu um amarelo a CR7. O momento, claro, faz furor nas redes sociais, conforme pode ver abaixo.