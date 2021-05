Rio Ave vence Nacional mas vai disputar play-off de permanência

O Rio Ave venceu por 2-1 na visita ao lanterna-vermelha Nacional, na 34.ª e última jornada da Liga NOS, mas vai ter de disputar o "play-off" de manutenção com o terceiro colocado da II Liga.

No Funchal, o Nacional, já despromovido ao segundo escalão, adiantou-se no marcador aos 11 minutos, com um golo do brasileiro Dudu, mas a equipa de Vila do Conde chegou ao empate aos 51, através do "canarinho" Aderllan Santos. Carlos Mané, aos 90+4, deu a volta ao marcador e garantiu os três pontos para o Rio Ave.

Apesar da vitória, o Rio Ave, que pôs fim a uma série de 11 jogos sem vencer no campeonato, termina a I Liga no 16.º lugar, com 34 pontos, e vai ter de disputar o "play-off" para tentar evitar a descida de divisão.

Já o Nacional, último classificado com 25, já tinha a despromoção garantida e somou a terceira derrota seguida.