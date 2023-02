A festa dos jogadores do Rio Ave

Redação com Lusa

Equipa de Vila do Conde de regresso aos triunfos. Venceu o Estoril por 2-0.

O Rio Ave, com dois golos na segunda parte, venceu o Estoril por 2-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, resultado que lhe permite subir ao 11.º lugar da prova.

Após uma igualdade sem golos na primeira etapa, os vila-condenses, que já não venciam há seis jogos para o campeonato, adiantaram-se aos 65 minutos, através de André Pereira, na conversão de uma grande penalidade, e ampliaram por João Graça, já no tempo de descontos, aos 90+5, perante um Estoril que regressou às derrotas, após ter vencido na ronda anterior o Boavista.

Com esta vitória, o Rio Ave subiu ao 11.º lugar, agora com 24 pontos, enquanto o Estoril baixou ao 13.º, com menos dois (22).

Veja o resumo do jogo: