Rio Ave e Casa Pia empatam e continuam separados por quatro pontos

Redação com Lusa

Rio Ave e Casa Pia empatam e seguem em séries sem vitórias na I Liga

O Rio Ave e o Casa Pia empataram a um golo, em jogo da 28.ª jornada da I Liga Bwin, com ambas as equipas a somarem o terceiro jogo seguido sem triunfos.

Em Vila do Conde, Rafael Martins deu vantagem aos lisboetas, aos 17 minutos, com Renato Pantalon a empatar para a equipa da casa, aos 52 minutos.

O Casa Pia, que vinha de duas derrotas seguidas, segue no oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o Rio Ave é 11.º posicionado, com 35.