Rio Ave derrota Moreirense em jogo de pré-época: confira os marcadores

Redação com Lusa

O avançado Leonardo Ruiz e o extremo Fábio Ronaldo marcaram os golos do conjunto de Vila do Conde, num desafio realizado à porta fechada, detalhou o Rio Ave, em nota publicada no sítio oficial.

O Rio Ave venceu esta quarta-feira o Moreirense por 2-0, num jogo particular entre equipas da I Liga, disputado em Vila Chã, no concelho de Esposende, onde decorre o estágio da formação de Moreira de Cónegos.

Recém-promovido ao principal campeonato português, o Moreirense realiza o próximo ensaio de pré-temporada frente ao Varzim, no sábado, dia em que os vila-condenses realizam dois jogos no seu estádio.

A equipa treinada por Luís Freire recebe a seleção concelhia de Vila de Conde, às 10h30, num encontro aberto ao público, e o Vitória de Guimarães, outro emblema da I Liga, no jogo de apresentação aos sócios, marcado para as 18h00.