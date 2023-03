"Rio Ave-Benfica? O FC Porto já perdeu em Vila do Conde..."

Antigo jogador de Rio Ave e Benfica acredita que o duelo entre as duas equipas "tem tudo para ser um grande jogo"

O Rio Ave recebe o Benfica no domingo, em jogo agendado para as 18h00 e a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin, numa altura em que o campeonato começa a entrar na fase mais decisiva. Fábio Faria, antigo jogador de ambos os clubes, acredita que será "um grande jogo", tendo em conta a temporada do emblema vilacondense e a "série muito grande de vitórias" das águias no campeonato.

"[o Benfica] Joga fora, o Rio Ave está confortável na tabela, vem de duas vitórias e é sempre um adversário difícil. Acredito que o Benfica esteja motivado, porque vem de uma série muito grande de vitórias no campeonato, pelo que tem tudo para ser um grande jogo", começou por afirmar em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença. De seguida, considerou que o Rio Ave pode tirar pontos aos encarnados.

"Está provado que as equipas pequenas são as que tiram mais pontos aos grandes. O FC Porto já perdeu em Vila do Conde [3-1, na quarta jornada] e é por isso que digo que vai ser um jogo complicado. O Benfica vai encarar o jogo como se fosse uma final. [o Rio Ave] Tem uma mescla de jogadores experientes e jovens e já provou que é muito forte em casa. É um teste difícil, mas o Benfica já mostrou que consegue ultrapassar qualquer adversário. O clima também pode afetar o jogo, porque não é fácil jogar futebol nos Arcos quando está vento", concluiu Fábio Faria.