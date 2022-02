Ricardo Soares supera Conceição e Vasco Seabra e é o Treinador do Mês da Liga Bwin

Ricardo Soares, do Gil Vicente, foi eleito Treinador do Mês de janeiro da Liga Bwin. Ficou à frente de Sérgio Conceição e Vasco Seabra.

Com 39,47% dos votos, Ricardo Soares venceu o Prémio Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Bwin. O técnico do Gil Vicente ficou à frente de Sérgio Conceição, com 35,53% dos votos, e Vasco Seabra, com 5,92%.

Em janeiro, os gilistas realizaram três jogos para o campeonato, tendo vencido dois (frente ao V. Guimarães e ao Portimonense) e empatado o outro (diante do Boavista).

No mesmo período, o FC Poro realizou quatro partidas e venceu as quatro. O Marítimo também realizou quatro desafios: duas vitórias, um empate e uma derrota.