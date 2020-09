Reviravolta frente ao Belenenses SAD vale primeiro triunfo ao Famalicão

Famalicão juntou-se ao lote de seis equipas com três pontos nas duas jornadas disputadas.

O Famalicão estreou-se a vencer esta segunda-feira na presente edição da I Liga, ao protagonizar uma reviravolta em casa do Belenenses SAD, vencendo por 2-1 o jogo que encerrou a segunda jornada da prova.

Os azuis do Restelo chegaram ao intervalo em vantagem, através de um golo do colombiano Cassierra, aos 41 minutos, mas os famalicenses deram a volta ao marcador no arranque da segunda metade, com tentos do brasileiro Riccieli, aos 52', e do argentino Valenzuela, aos 55'.

Com este triunfo, o Famalicão juntou-se ao lote de seis equipas com três pontos nas duas jornadas disputadas, entre as quais o próprio Belenenses SAD, sendo que Sporting e Gil Vicente têm o encontro da primeira jornada entre ambos em atraso.