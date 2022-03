Triunfo por 2-1 na ronda 25 do campeonato.

O V. Guimarães isolou-seno sexto lugar da Liga Bwin, ao vencer por 2-1, com reviravolta, na receção ao Famalicão, em encontro da 25.ª jornada da prova.

O ex-médio vimaranense Pêpê adiantou os forasteiros, que vinham de três vitórias, logo aos seis minutos, mas os locais deram a volta, com tentos do colombiano Óscar Estupiñán, aos 45+1, e Rochinha, aos 47.

Na classificação, o V. Guimarães, derrotado nos três jogos anteriores, passou a somar 33 pontos, enquanto o Famalicão manteve-se com 26, caindo para o 11.º posto.

António Miguel Cardoso, eleito no sábado presidente do clube vimaranense, assistiu com atenção ao jogo no D. Afonso Henriques.

Veja o resumo do jogo: