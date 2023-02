Braga-FC Porto já tem dia e hora: revelados os horários das rondas 23 a 25 da Liga Bwin

Liga revelou os horários das próximas jornadas do principal campeonato do futebol português.

A Liga Portugal deu a conhecer, no final da manhã deste sábado, as datas e os horários das jornadas 23, 24 e 25.

Em destaque, a ida do FC Porto a Braga, na jornada 25, num domingo, a partir das 18h00. Nessa mesma jornada, a visita do Sporting a Barcelos será só no dia 5 de abril, quarta-feira.

Jornada 23

Sexta-feira, dia 3 de março

Boavista - Arouca, 19H00 - Sport TV

Benfica - Famalicão, 21H15 - BTV

Sábado, dia 4 de março

Estoril - Vizela, 15H30 - Sport TV

Portimonense - Sporting, 18H00 - Sport TV

Chaves - FC Porto, 20H30 - Sport TV

Domingo, dia 5 de março

Gil Vicente - Marítimo, 15H30 - Sport TV

Santa Clara - V. Guimarães, 18H00 - Sport TV

Braga - Rio Ave, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, dia 6 de março

Casa Pia - Paços de Ferreira, 20H15 - Sport TV

Jornada 24

Sexta-feira, dia 10 de março

FC Porto - Estoril, 20H15 - Sport TV

Sábado, dia 11 de março

Paços de Ferreira - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

Chaves - Portimonense, 15H30 - Sport TV

V. Guimarães - Arouca, 18H00 - Sport TV

Vizela - Braga, 20H30 - Sport TV

Domingo, dia 12 de março

Rio Ave - Gil Vicente, 15H30 - Sport TV

Marítimo - Benfica, 18H00 - Sport TV

Sporting - Boavista, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, dia 13 de março

Famalicão - Casa Pia, 20H15 - Sport TV

Jornada 25

Sexta-feira, dia 17 de março

Santa Clara - Rio Ave, 20H15 - Sport TV

Sábado, dia 18 de março

Portimonense - Vizela, 15H30 - Sport TV

Arouca - Paços de Ferreira, 18H00 - Sport TV

Benfica - V. Guimarães, 18H00 - BTV

Estoril - Chaves, 20H30 - Sport TV

Domingo, dia 19 de março

Casa Pia - Marítimo, 15H30 - Sport TV

Braga - FC Porto, 18H00 - Sport TV

Boavista - Famalicão, 20H30 - Sport TV

Quarta-feira, dia 5 de abril *

Gil Vicente - Sporting, 20H15 - Sport TV

*De forma a cumprir a Alínea d) do nº 5 do art.º 44 e com acordo dos clubes