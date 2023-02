Repórter fotográfico agredido com uma cabeçada no Municipal de Braga

Episódio ocorreu depois do jogo com o Arouca. Foi apresentada queixa.

Gonçalo Delgado, repórter fotográfico que se encontrava em serviço para O JOGO, foi este domingo insultado e agredido com uma cabeçada por um adepto do Braga, num dos elevadores do Estádio Municipal.

O episódio ocorreu após o encontro entre Braga e Arouca, da ronda 21 do campeonato. O espectador fugiu de imediato, sem ser identificado. Apesar disso, o jornalista apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública.

A formação de Artur Jorge, recorde-se, venceu por 2-0, golos de Abel Ruiz e Banza.