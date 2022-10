Relvado do Marítimo entre os três melhores da Liga Bwin

O relvado do Estádio Cidade de Barcelos mantém-se no topo da classificação geral

As contas da 10.ª jornada da Liga Bwin colocaram o Estádio José Alvalade, D. Afonso Henriques e do Estádio do Marítimo no topo da lista dos melhores relvados. Este trio de "tapetes verdes" foram aqueles que obtiveram melhor nota (4,50), partilhando, desta forma, a liderança deste ranking.

Por outro lado, o relvado do Estádio Cidade de Barcelos mantém-se no topo da classificação geral (4,92), seguido por Alvalade (4,68), com o Dragão a ocupar a última posição do pódio (4,58).

Classificação dos relvados da 10.ª jornada:

Sporting - Estádio José Alvalade - Nota: 4,50

Vitória - Estádio D. Afonso Henriques - Nota: 4,50

Marítimo - Estádio do Marítimo - Nota: 4,50

Chaves - Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira - Nota: 4,38

FC Porto - Estádio do Dragão - Nota: 4,00

Vizela - Estádio Futebol Clube de Vizela - Nota: 4,00

Rio Ave FC - Estádio do Rio Ave Futebol Clube - Nota: 4,00

Famalicão - Estádio Municipal de Famalicão - Nota: 3,25

Estoril - Estádio António Coimbra da Mota - Nota: 3,25



Classificação geral

Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 5 - Acumulado: 24,62 - Média: 4,92

Estádio José Alvalade - Jogos: 5 - Acumulado: 23,38 - Média: 4,68

Estádio do Dragão - Jogos: 5 - Acumulado: 22,88 - Média: 4,58

Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Jogos: 5 - Acumulado: 22,38 - Média: 4,48

Portimão Estádio - Jogos: 5 - Acumulado: 21,62 - Média: 4,32

Estádio Futebol Clube de Vizela - Jogos: 5 - Acumulado: 21,00 - Média: 4,20

Estádio do Bessa Séc. XXI - Jogos: 5 - Acumulado: 20,62 - Média: 4,12

Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 5 - Acumulado: 19,62 - Média: 3,92

Estádio do Rio Ave FC - Jogos: 5 - Acumulado: 19,62 - Média: 3,92

Estádio António Coimbra da Mota - Jogos: 5 - Acumulado: 19,12 - Média: 3,82

Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 5 - Acumulado: 19,12 - Média: 3,82

Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira - Jogos: 5 - Acumulado: 19,12 - Média: 3,82

Estádio Municipal de Braga - Jogos: 5 - Acumulado: 18,62 - Média: 3,72

Estádio do Marítimo - Jogos: 5 - Acumulado: 18,12 - Média: 3,62

Estádio de São Miguel - Jogos: 5 - Acumulado: 17,88 - Média: 3,58

Estádio Capital do Móvel - Jogos: 5 - Acumulado: 17,75 - Média: 3,55

Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - Jogos: 4 - Acumulado: 16,00 - Média: 4,00

Estádio Municipal de Arouca - Jogos: 5 - Acumulado: 15,75 - Média: 3,15

Estádio Dr. Magalhães Pessoa - Jogos: 1 - Acumulado: 2,88 - Média: 2,88