Relvado do José Alvalade é o melhor da Liga Bwin

O relvado do Estádio José Alvalade obteve a melhor nota na 20.ª jornada da Liga Bwin, mantendo-se igualmente no topo da classificação que a Liga Portugal revelou.

No que toca aos jogos realizados na 20.ª jornada da I Liga, o relvado do Estádio José Alvalade obteve a melhor nota (4,75) e está, por isso, na liderança deste ranking. No segundo posto surge o Estádio do Marítimo (4,13), sendo que o Municipal de Arouca e o D. Afonso Henriques (3,75) fecham o pódio.

Numa tabela onde se incluem igualmente os encontros disputados na Taça da Liga, o tapete verde do José Alvalade ocupa o topo da classificação geral, com um acumulado de 59,75 em 13 jogos realizados, seguido pelo relvado do Estádio do Dragão (52,75 em 12), sendo que o Estádio do Benfica ocupa a terceira posição (52,00 em 11).

Classificação dos relvados da 20.ª jornada

Sporting - Estádio José Alvalade - Nota: 4,75

Marítimo . - Estádio do Marítimo - Nota: 4,13

Arouca - Estádio Municipal de Arouca - Nota: 3,75

Vitória - Estádio D. Afonso Henriques - Nota: 3,75

Paços de. Ferreira - Estádio Capital do Móvel - Nota: 3,63

Rio Ave - Estádio do Rio Ave Futebol Clube - Nota: 3,50

Famalicão - Estádio Municipal de Famalicão - Nota: 3,25

Vizela - Estádio do Futebol Clube de Vizela - Nota: 2,88

Boavista - Estádio do Bessa Séc. XXI - Nota: 2,25

Classificação geral:

Estádio José Alvalade - Jogos: 13 - Acumulado: 59,75 - Média: 4,60

Estádio do Dragão - Jogos: 12 - Acumulado: 52,75 - Média: 4,40

Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Jogos: 11 - Acumulado: 52,00 - Média: 4,73

Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 11 - Acumulado: 51,00 - Média: 4,64

Portimão Estádio - Jogos: 12 - Acumulado: 49,50 - Média: 4,12

Estádio do Bessa Séc. XXI - Jogos: 13 - Acumulado: 47,50 - Média: 3,65

Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 12 - Acumulado: 46,88 - Média: 3,91

Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira - Jogos: 11 - Acumulado: 45,75 - Média: 4,16

Estádio do Rio Ave Futebol Clube - Jogos: 12 - Acumulado: 44,88 - Média: 3,74

Estádio do Marítimo - Jogos: 11 - Acumulado: 44,50 - Média: 4,04

Estádio Municipal de Braga - Jogos: 11 - Acumulado: 44,25 - Média: 4,02

Estádio Municipal de Arouca - Jogos: 13 - Acumulado: 43,50 - Média: 3,35

Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - Jogos: 12 - Acumulado: 43,38 - Média: 3,62

Estádio de São Miguel - Jogos: 12 - Acumulado: 43,25 - Média: 3,60

Estádio Futebol Clube de Vizela - Jogos: 11 - Acumulado: 42,88 - Média: 3,90

Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 12 - Acumulado: 42,75 - Média: 3,52

Estádio Capital do Móvel - Jogos: 12 - Acumulado: 41,88 - Média: 3,49

Estádio António Coimbra da Mota - Jogos: 11 - Acumulado: 39,75 - Média: 3,61

Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa - Jogos: 7 - Acumulado: 27,00 - Média: 3,86