Relvado da Luz com a melhor nota da jornada, Alvalade na frente do ranking geral

Estádio do Benfica recebeu nota máxima (cinco), revelou esta quinta-feira a Liga.

O relvado do Estádio da Luz recebeu a melhor nota, e máxima (cinco), entre os nove jogos da 15.ª jornada da Liga Bwin, informou a Liga de clubes esta quinta-feira. No segundo lugar ficou o relvado do Estádio do Marítimo, seguido do Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães) e do Estádio de São Miguel (Santa Clara), os dois com nota quatro.

Classificação dos relvados da 15.ª jornada:

Benfica - Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Nota: 5,00

Marítimo - Estádio do Marítimo - Nota: 4,63

V. Guimarães - Estádio D. Afonso Henriques - Nota: 4,00

Santa Clara - Estádio de São Miguel - Nota: 4,00

Famalicão - Estádio Municipal de Famalicão - Nota: 3,50

Casa Pia - Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - Nota: 3,50

Paços de Ferreira - Estádio Capital do Móvel - Nota: 3,38

Boavista - Estádio do Bessa Séc. XXI - Nota: 3,13

Arouca - Estádio Municipal de Arouca - Nota: 2,88

Classificação geral:

Estádio José Alvalade - Jogos: 10 - Acumulado: 45,62 - Média: 4,56

Estádio do Dragão - Jogos: 10 - Acumulado: 44,25 - Média: 4,42

Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 9 - Acumulado: 42,50 - Média: 4,72

Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Jogos: 9 - Acumulado: 42,12 - Média: 4,68

Portimão Estádio - Jogos: 10 - Acumulado: 42,00 - Média: 4,20

Estádio do Bessa Séc. XXI - Jogos: 10 - Acumulado: 39,00 - Média: 3,90

Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Jogos: 9 - Acumulado: 37,25 - Média: 4,14

Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - Jogos: 10 - Acumulado: 37,12 - Média: 3,71

Estádio Municipal de Braga - Jogos: 9 - Acumulado: 36,25 - Média: 4,03

Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 9 - Acumulado: 35,38 - Média: 3,93

Estádio de São Miguel - Jogos: 10 - Acumulado: 35,25 - Média: 3,52

Estádio do Rio Ave - Jogos: 9 - Acumulado: 34,25 - Média: 3,81

Estádio Municipal de Arouca - Jogos: 10 - Acumulado: 33,38 - Média: 3,34

Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 9 - Acumulado: 33,12 - Média: 3,68

Estádio Futebol Clube de Vizela - Jogos: 8 - Acumulado: 32,75 - Média: 4,09

Estádio do Marítimo - Jogos: 8 - Acumulado: 32,12 - Média: 4,02

Estádio Capital do Móvel - Jogos: 9 - Acumulado: 31,25 - Média: 3,47

Estádio António Coimbra da Mota - Jogos: 8 - Acumulado: 29,50 - Média: 3,69

Estádio Dr. Magalhães Pessoa - Jogos: 1 - Acumulado: 2,88 - Média: 2,88