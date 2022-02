Relatório da denúncia do Sporting: Sérgio Conceição não foi mencionado

O JOGO teve acesso à participação feita por Rui Pereira, diretor de segurança do Sporting, a propósito dos incidentes na garagem do Dragão, após o clássico.

O JOGO teve acesso ao relatório da denúncia do Sporting sobre os incidentes que tiveram lugar na garagem do Estádio do Dragão, após a conferência de Imprensa de Frederico Varandas.

A participação foi feita por Rui Pereira, diretor de segurança do clube leonino e, ao contrário que consta do comunicado do Sporting, publicado no sábado, não há qualquer referência a Sérgio Conceição nos incidentes.

Nos relatos surgem, sim, Rui Cerqueira, diretor de Imprensa do FC Porto e Vítor Baía, vice-presidente da SAD azul e branca. De acordo com o documento, estes abordaram Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting e "dirigiram algumas palavras ao presidente do Sporting".

"Na sequência deste incidente, ainda segundo descrito pelo denunciante, Rui Cerqueira terá dado um palmada no braço do presidente do Sporting, fazendo cair o telemóvel e os headphones deste ao chão, tendo-se de seguida gerado uma discussão entre elementos das sociedades desportivas e outros elementos civis que se encontravam naquela zona, tendo os factos vindos a retratar sanados por elementos da força policial", pode ler-se no documento da denúncia.

Nesta queixa, também não é feita qualquer alusão à carteira, documentos e cartões de crédito de Frederico Varandas, que segundo o comunicado publicado no sábado pelo Sporting terão ficado perdidos na confusão. No mesmo sentido, a alegada fuga de Rui Cerqueira, também não consta do relato feito pelo diretor de segurança.

Por outro lado, o documento refere que os delegados da Liga nomeados para o jogo, João Moreira e Sérgio Ferreira, não presenciaram estes acontecimentos.

No entanto, sempre de acordo com o documento, esta dupla já presenciou o segundo foco de tensão, junto ao autocarro do Sporting. Ainda assim "não terá sido possível apurar o que terá sido dito em todos os momentos, bem como identificar a totalidade dos elementos que aí se encontravam, podendo contudo atestar que, neste momento, não existiram quaisquer agressões entre os agentes desportivos presentes, mas sim discussões várias e difusas".