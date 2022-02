Reajustes nos plantéis em janeiro: Slimani é o caça dragões e Galeno já feriu o leão

Os reajustes nos plantéis efetuados no mercado de janeiro trouxeram a FC Porto e Sporting jogadores que já defrontaram os rivais do clássico. O argelino foi várias vezes figura diante dos azuis e brancos, a quem marcou sete vezes, seis pelos verde e brancos e uma pelo Leicester. O brasileiro ajudou o Braga a derrotar o campeão em janeiro.

O mês de janeiro trouxe reajustes nos plantéis de FC Porto e Sporting, que se defrontam sexta-feira na Invicta. Ao atual líder do campeonato chegaram Galeno e Eustáquio - além de Rúben Semedo -, já o campeão nacional contratou Edwards e Slimani.

Quatro jogadores que, no passado, já defrontaram os adversários do clássico, embora apenas o último tenha jogado o mesmo. Slimani enfrentou oito vezes os dragões com a camisola dos leões e também defrontou os portistas uma vez quando se encontrava no Leicester.