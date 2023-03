Ranking de estádios da Liga Bwin: Luz, Dragão e Alvalade no topo

O estádio do Benfica é o melhor classificado, seguido do dos dois rivais

Concluída a 24.ª jornada a Liga Portugal divulgou as classificações dos estádios do campeonato e os dos três grandes lideram a tabela, com o Estádio da Luz com a melhor pontuação média (4,96 em acumulado de 12 partidas).

Atrás do recinto dos encarnados segue o Estádio do Dragão, com 4,84 em 12 jogos; e em terceiro está o Estádio José Alvalade, com 4,76 em 12 jogos. O Municipal de Braga segue em quarto, com 4,68 em 11 jogos.

Em último está o Jamor, com 3,53 em 11 jogos.

A equipa que compõe o Match Center analisa os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash).