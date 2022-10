Radiografia aos treinadores em semana de clássico: Sérgio puxa pelo ADN, Schmidt serena

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Benefícios da exigência constante de Conceição notam-se "ainda mais" nos grandes duelos, diz João Costa. Roger, segundo Rui Mota, tenta abstrair os jogadores dos holofotes mediáticos.

Esta sexta-feira, a partir das 20h15, o Estádio do Dragão será palco de um duelo inédito entre Sérgio Conceição e Roger Schmidt. Um condimento extra para temperar o primeiro choque da temporada entre FC Porto e Benfica e que motivou O JOGO a descobrir o que une e separa os treinadores em semana de clássico.

Para isso, consultámos João Costa, ex-guarda-redes dos dragões, e Rui Mota, antigo adjunto do técnico do Benfica, que coincidiram num ponto: os métodos de trabalho não mudam só porque há um jogo grande à porta, mas as mensagens transmitidas pelos rivais diferem.