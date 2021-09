Quique Flores: do desejo de voltar à Luz ao elogio à inteligência de Amorim

Técnico espanhol, em entrevista ao Expresso, evidenciou que não fechou a porta do clube lisboeta e destacou o mérito de um antigo pupilo agora no banco

Doze anos após ter saído do Benfica, para rumar ao Atlético de Madrid, com apenas uma Taça da Liga na bagagem, Quique Flores assumiu, dadas as "memórias extraordinárias" na Luz, que tem o "sonho" de voltar a treinar as águias.

"Há clubes onde estive aos quais regressaria encantado e seria um sonho voltar ao Benfica. Já não vejo aquela gente há muito tempo e seria um sonho trabalhar de novo com eles", afirmou o treinador espanhol, esta sexta-feira, ao Expresso.

Ainda que fora de Portugal, Quique mantém-se atento à atualidade futebolística nacional e, por ligação ao passado e causa de um recente sucesso, enalteceu o mérito do ex-pupilo Rúben Amorim agora na função de treinador.

"Amorim era um jogador muito inteligente e estou certo de que terá levado essa inteligência para a carreira de treinador. Não me parece fruto do acaso nem me espanta o sucesso que ele está a ter. Ele era um daqueles futebolistas inteligentes que os treinadores querem sempre ter nas suas equipas", considerou o treinador.

Quique Flores, que trabalhou com Rúben Amorim no Benfica, durante a temporada 2008/09, treinou pela última vez em 2020, em Inglaterra, ao serviço do Watford. De resto, passou pelo Espanhol, Getafe, Al Ahli, Atlético Madrid e Valência.