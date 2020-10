Mário Jardel está a torcer por um ressurgimento dos leões, mas não lança prognósticos sobre a luta pelo título de campeão. E, em declarações à margem do Lisboa Belém Open, não exclui a possibilidade de voltar de vez para Portugal...

Quem será campeão nacional em 2020/21? "Com essa pandemia é complicado. Em janeiro ou fevereiro poderei responder com mais clareza sobre quem pode ser campeão. Só com um mês de campeonato... O que eu queria mesmo era que viesse essa vacina para podermos ficar livres [da pandemia]".

A torcer pela melhoria do Sporting: "Espero que o Sporting possa voltar a ter aquela credibilidade de títulos, de bons momentos, como teve comigo, o Cristiano Ronaldo, o João Pinto, o Niculae, o Paulo Bento, o Rui Jorge, o César Prates, o Sá Pinto, que acertou ontem [terça-feira, apresentado esta quarta] com o Vasco da Gama como treinador... Tínhamos vários jogadores que entraram para a história. Faz um tempo que o Sporting não é campeão e espero que o Sporting possa voltar a ser o Sporting de antigamente".

Visita ao Sporting: "Já há quase 20 anos que isso não acontece [voltar a ser campeão]. Pela capacidade que o Sporting tem, o clube tem de lutar pelo título todos os anos. Amanhã [quinta-feira]vou visitar o Sporting a Alcochete, a convite do Nélson e da Direção do Sporting. Às 11 horas, e vou matar saudades. Vou caminhando passo a passo. Quem sabe se não posso trabalhar no FC Porto ou no Sporting, não sei. Até poderei vir morar para Portugal em janeiro".