Quatro clubes de calculadora na mão: as contas da permanência da Liga NOS

Mesmo que vençam os seus jogos, Farense e Rio Ave vão estar atentos aos resultados de Boavista e Portimonense para saber se ficam na Liga NOS. Portimonense é o único dos aflitos que joga em casa.

O Nacional está despromovido, mas há quatro equipas às voltas com cenários de permanência na Liga NOS: Farense, Rio Ave, Boavista e Portimonense. Farense e Rio Ave têm de vencer os respetivos jogos - as duas equipas viajam até aos arquipélagos - para procurar escapar à despromoção direta ou via play-off com o terceiro classificado da II Liga.

Se não pontuarem, de acordo com o primeiro critério de desempate do artigo 17.º do Regulamento de Competições ("número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram"), o Farense desce automaticamente e o Rio Ave vai disputar o play-off.

Na última ronda, todos os pontos - e golos - contam para agarrar a permanência entre os grandes do futebol português

Os vilacondenses, vencendo o derradeiro jogo, precisam que o Portimonense (com quem têm vantagem no confronto direto) não pontue ou o Boavista não vá além de um empate. Neste caso, entre o Rio Ave e os axadrezados, e tendo (alínea b do mesmo artigo regulamentar) a mesma diferença de golos marcados e sofridos, aplica-se (alínea c) o desempate pelo "maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si", com vantagem para os rioavistas.

Os homens do Bessa, vencendo o seu jogo ficam a salvo de sobressaltos. No caso de um empate, a segurança do Boavista não é muita... em desvantagem no desempate com Rio Ave, como já vimos, e Farense, tem de esperar que os rivais não vençam.

O Portimonense, mais confortável na classificação, é a única destas equipas aflitas que vai jogar em casa. Se pontuar, a equipa orientada por Paulo Sérgio não precisa de fazer mais contas. Se perder, tendo o Boavista e o Rio Ave vantagem no confronto direto, tem de espreitar os rivais antes de respirar de alívio.

Na hipótese de as quatro equipas ficarem com 34 pontos, pelo critério dos jogos entre eles, descem o Portimonense (cinco pontos somados) e Farense (sete pontos).

Cenários de permanência de cada um dos quatro clubes:

FARENSE - se vencer e Rio Ave e Boavista não vencerem os seus jogos.

RIO AVE - se vencer e Portimonense perder ou Boavista não vencer

BOAVISTA - se ganhar; se empatar ou perder, mas Farense e Rio Ave não vencerem

PORTIMONENSE - se pontuar; se perder mas Boavista perder e Rio Ave não ganhar

*critérios de desempate (ponto 1 do artigo 17.º do Regulamento de competições

a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;

b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;

c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;

d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;

e) maior número de vitórias em toda a competição;

f) maior número de golos marcados em toda a competição.